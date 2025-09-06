LUKAKU – L’attaccante belga sempre in contatto con lo staff medico azzurro, per aggiornamenti

Romelu Lukaku sta lavorando sodo per tentare di riprendersi il posto di centravanti, nel Napoli, quanto prima possibile ma ovviamente l’iter di guarigione è ancora lungo. Se tutto va bene se ne parlerà a gennaio prossimo. Vuole essere protagonista anche in questa stagione. Nel frattempo il bomber, ex Inter si tiene in continuo contatto con lo staff medico del Napoli per dare aggiornamenti sul lavoro svolto. Lukaku ha pure chiamato i compagni della nazionale, per far sentire il suo apporto. Nell’estate 2026 ci sarà il Mondiale con il Belgio e ha tutta l’intenzione di essere lì, come al solito, ed essere il primo attore della nazionale, insieme al compagno di club Kevin De Bruyne.