BREVI

LUKAKU – L’attaccante belga sempre in contatto con lo staff medico azzurro, per aggiornamenti

Armando Fico 6 Settembre 2025 0 33 sec read

Romelu Lukaku  sta lavorando sodo per tentare di riprendersi il posto di centravanti, nel Napoli, quanto prima possibile ma ovviamente l’iter di guarigione è ancora lungo. Se tutto va bene se ne parlerà a gennaio prossimo.  Vuole essere protagonista anche  in questa stagione. Nel frattempo il bomber, ex Inter si tiene  in continuo contatto con lo staff medico del Napoli per dare aggiornamenti sul lavoro svolto. Lukaku ha pure chiamato  i compagni della nazionale, per far sentire il suo apporto.  Nell’estate 2026 ci sarà il Mondiale con il Belgio e ha tutta l’intenzione di essere lì, come al solito, ed essere il primo attore della nazionale, insieme al compagno di club  Kevin De Bruyne.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

SERIE A – Anticipi e posticipi del Napoli fino alla 12esima giornata

La Lega Calcio di serie A ha diramato gli anticipi e i posticipi dalla quarta, fino alla dodicesima giornata di campionato. Il terzo turno già […]

4 Settembre 2025 0 33 sec read

Conference League, gli ucraini del Polissya Zhytomyr avversari della Fiorentina

Inizia a delinearsi il percorso europeo della Fiorentina di Pioli. Grazie al sesto posto e ai 65 punti raccolti nello scorso campionato di Serie A, i viola hanno ottenuto la possibilità […]

15 Agosto 2025 0 41 sec read

Ancora un forte terremoto questa mattina a Napoli

È stata tanta la paura tra i residenti a Napoli per il terremoto che questa mattina alle 09:14 ha fatto tremare i Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 4 registrato a […]

18 Luglio 2025 0 30 sec read

CALCIOMERCATO – Thuram lascia l’Inter?

In casa Inter può scoppiare definitivamente il caso Thuram. L’attaccante francese, criticato per un rendimento ritenuto non all’altezza nel Mondiale per Club, ha completato il […]

4 Luglio 2025 0 48 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui