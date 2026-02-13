NAZIONALE – Antonio Vergara nei piani di Gattuso per i playoff di marzo, stasera i due parleranno a cena

Il nuovo talento del Napoli, Antonio Vergara, da quando, a causa dell’emergenza, è stato schierato titolare da Conte, non solo non ha più perso il posto in squadra, ma è diventato un vero e proprio punto di forza per la compaguine partenopea, che ha trovato il suo gioiellino in un momento particolare della stagione, per andare avanti alla meglio, senza i tanti infortunati. Le ultime belle prestazioni del centrocampista di Frattaminore non sono passate inosservate al ct Gattuso che, questa sera lo incontrerà, a cena, per parlare proprio della nazionale italiana, in merito ad una sua possibile convocazione per i playoff del prossimo mese. Pertanto, l’ex Reggiana potrebbe rientrare tra i giocatori offensivi capaci di regalare all’Iitalia quella freschezza ed imprevedibilità che spesso è mancata alla nostra nazionale, fuori dal Mondiale da due edizioni. Però attorno all’azzurro vi è tanta concorrenza, quindi il buon Antonio dovrà farsi largo a suon di partite di gran livello e di gol, per la sua prima apparizione con la maglia della nazionale. Il calciatore, classe 2003, appena avuta l’occasione di giocare da titolare non l’ha sprecata, diventando un punto fermo del Napoli di Conte. Il talento è fuor di dubbio, per cui l’ex allenatore del Napoli non vede l’ora di ammirarlo con la sua Italia. Naturalmente, gli auguriamo le migliori fortune con la doppia casacca azzurra.