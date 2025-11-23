LE INTERVISTE – Neres e Lang dopo la vittoria sull’Atalanta: “Settimane difficili, ma il meglio deve ancora arrivare”

David Neres: “Il calcio corre veloce, noi dobbiamo farlo ancora di più”

David, questa vittoria arriva dopo due settimane complicate. Quanto vale?

“Vale tanto. Non è stato un periodo facile, ma il calcio è veloce: non puoi permetterti di guardare indietro, devi sempre andare avanti. Noi dobbiamo continuare così, senza ripensare a ciò che è stato.”

È sembrato un Napoli più determinato e più unito. Sensazioni confermate anche da dentro il campo?

“Sì, assolutamente. Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, con grande serietà. Questa vittoria non risolve tutto, ma è un segnale forte.”

Noa Lang: “È solo l’inizio. Il meglio sta arrivando”

Noa, partiamo dal tuo gol: quanto lo aspettavi e quanto ti è pesato l’inizio difficile?

“Sapevo che sarebbe arrivato. Non è stato un periodo semplice, ma i miei compagni vedevano quanto lavoravo e questo mi ha dato forza. Sono stati felici per me e questo conta più di tutto.”

Hai fatto un grande elogio a Neres. Che rapporto vi unisce?

“David è un mio grande amico. Oggi meritava il premio di MVP, sono davvero felice per lui.”

Conte ha parlato spesso di disciplina e rigore. Quanto ha influito sul tuo percorso di crescita?

“Moltissimo. Con il mister bisogna seguire le sue regole, e io lo sto facendo. Ora sono felice, questa è la strada giusta.”

La squadra non vedeva l’ora che segnassi: è il segno che lo spogliatoio è compatto?

“Sì, è un gruppo unito. E per me… è solo l’inizio. Il meglio sta arrivando.”