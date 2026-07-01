Mondiali, missione ottavi per il Belgio: Rudi Garcia favorito sul Senegal, per i bookie in pole il bis di Lukaku

ROMA – La netta vittoria contro la Nuova Zelanda ha portato il Belgio ai sedicesimi e ora i Diavoli Rossi se la vedranno contro il Senegal, ripescato tra le migliori terze grazie all’ultimo, largo successo contro l’Iraq. A Seattle i bookie considerano favorita la nazionale allenata da Rudi Garcia, che prenota la vittoria bis trascinato dal poker “italiano” formato da Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere: l’affermazione del Belgio – come riporta Agipronews – si gioca a 2,23 su 888sport, mentre pareggio e successo del Senegal sono in lavagna – nell’ordine – a 3,15 e 3,55. Quattro delle ultime sei partite giocate dalla squadra di Garcia sono terminate con meno di tre reti complessive, trend opposto per cinque delle ultime sei con la nazionale africana: gli esperti per questa sfida danno credito all’Under, visto a 1,65 su Planetwin365, mentre l’Over è fissato a 2,10. Due delle ultime tre sconfitte del Senegal sono arrivate con il punteggio di 3-2: questo esito si gioca a 36, mentre il risultato esatto favorito è l’1-1, proposto a 5,75. Ve invece a 9,00 lo 0-1 a favore degli uomini di Thiaw.

MARCATORI Come accaduto contro la Nuova Zelanda, Rudi Garcia potrebbe affidare le chiavi dell’attacco a Charles De Ketelaere: un gol del talento dell’Atalanta – ancora a secco nel torneo – vale 3,75 volte la posta puntata, il bis di De Bruyne 4,00, quello di Saelemaekers è proposto invece a 5,50. Nonostante dovrebbe partire ancora dalla panchina, in quota comanda ancora Lukaku (2,60). Nel Senegal da seguire con attenzione il solito Sadio Mane, ex Liverpool e Bayern: il suo gol si gioca a 4,00, quello di Nico Jackson a 3,45. Ismaila Sarr ancora a segno è infine fissato a 4,50.

RED/Agipro