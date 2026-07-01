BOLLETTANDO

Mondiali, missione ottavi per il Belgio: Rudi Garcia favorito sul Senegal, per i bookie in pole il bis di Lukaku

Vincenzo Letizia 1 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – La netta vittoria contro la Nuova Zelanda ha portato il Belgio ai sedicesimi e ora i Diavoli Rossi se la vedranno contro il Senegal, ripescato tra le migliori terze grazie all’ultimo, largo successo contro l’Iraq. A Seattle i bookie considerano favorita la nazionale allenata da Rudi Garcia, che prenota la vittoria bis trascinato dal poker “italiano” formato da Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere: l’affermazione del Belgio – come riporta Agipronews – si gioca a 2,23 su 888sport, mentre pareggio e successo del Senegal sono in lavagna – nell’ordine – a 3,15 e 3,55. Quattro delle ultime sei partite giocate dalla squadra di Garcia sono terminate con meno di tre reti complessive, trend opposto per cinque delle ultime sei con la nazionale africana: gli esperti per questa sfida danno credito all’Under, visto a 1,65 su Planetwin365, mentre l’Over è fissato a 2,10. Due delle ultime tre sconfitte del Senegal sono arrivate con il punteggio di 3-2: questo esito si gioca a 36, mentre il risultato esatto favorito è l’1-1, proposto a 5,75. Ve invece a 9,00 lo 0-1 a favore degli uomini di Thiaw.

MARCATORI Come accaduto contro la Nuova Zelanda, Rudi Garcia potrebbe affidare le chiavi dell’attacco a Charles De Ketelaere: un gol del talento dell’Atalanta – ancora a secco nel torneo – vale 3,75 volte la posta puntata, il bis di De Bruyne 4,00, quello di Saelemaekers è proposto invece a 5,50. Nonostante dovrebbe partire ancora dalla panchina, in quota comanda ancora Lukaku (2,60). Nel Senegal da seguire con attenzione il solito Sadio Mane, ex Liverpool e Bayern: il suo gol si gioca a 4,00, quello di Nico Jackson a 3,45. Ismaila Sarr ancora a segno è infine fissato a 4,50.

RED/Agipro

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Serie A: chi vincerà lo scudetto? Gli esperti Sisal hanno pronosticato…

Il Napoli? Crede nel sogno e prova a difendersi.

13 Settembre 2024 0 2 min read

Verso Napoli vs Roma – Previsto, per domenica sera, al Maradona, il pubblico delle grandi occasioni

I tifosi azzurri sono pronti a riempire gli spalti dello stadio Maradona, domenica sera, nell’incontro della 25esima giornata di campionato,contro la Roma di Giampiero Gasperini, […]

12 Febbraio 2026 0 36 sec read

Milan, boom di giocate sullo scudetto: il 35% vede il trionfo rossonero, lontanissime le altre

ROMA – Quattro partite e altrettante vittorie; nove gol fatti, soltanto uno subito; il derby già messo in bacheca: cresce l’entusiasmo attorno al Milan di […]

22 Ottobre 2020 0 47 sec read

Fiorentina, Pioli verso l’esonero: ecco i possibili sostituti

Stefano Pioli potrebbe presto non essere più l’allenatore della Fiorentina. La sconfitta casalinga per mano del Lecce ha acuito una situazione in classifica pesantissima: penultimo […]

2 Novembre 2025 0 35 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui