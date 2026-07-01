Juve, Carnevali “scarica” Vlahovic e infiamma il calciomercato: per i bookie il futuro è a Napoli (4,00)

ROMA – “Vlahovic non è nei nostri pensieri”. Le parole di Giovanni Carnevali, nuovo direttore generale della Juventus, sembrano chiudere definitivamente la storia in bianconero del centravanti serbo e ogni possibilità di rinnovo di contratto. Anche per i bookmaker il futuro sarà lontano da Torino e potrebbe prendere la via di Napoli, per ritrovare in azzurro il vecchio allenatore Massimiliano Allegri. Un’ipotesi che, riporta Agipronews, paga 4,00 su Goldbet e Better. L’alternativa, in lavagna, porta in Inghilterra nel Tottenham di Roberto De Zerbi, desideroso di riscatto dopo essersi salvato all’ultimo dallo spettro della retrocessione. L’approdo a Londra è offerto a 10,00. Sempre legata ad Allegri l’altra pista italiana nelle quote, quella del nuovo Milan di Ruben Amorim, a 15 volte la posta.
DVA/Agipro