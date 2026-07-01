BOLLETTANDO

Juve, Carnevali “scarica” Vlahovic e infiamma il calciomercato: per i bookie il futuro è a Napoli (4,00)

Vincenzo Letizia 1 Luglio 2026 0 36 sec read

ROMA – “Vlahovic non è nei nostri pensieri”. Le parole di Giovanni Carnevali, nuovo direttore generale della Juventus, sembrano chiudere definitivamente la storia in bianconero del centravanti serbo e ogni possibilità di rinnovo di contratto. Anche per i bookmaker il futuro sarà lontano da Torino e potrebbe prendere la via di Napoli, per ritrovare in azzurro il vecchio allenatore Massimiliano Allegri. Un’ipotesi che, riporta Agipronews, paga 4,00 su Goldbet e Better. L’alternativa, in lavagna, porta in Inghilterra nel Tottenham di Roberto De Zerbi, desideroso di riscatto dopo essersi salvato all’ultimo dallo spettro della retrocessione. L’approdo a Londra è offerto a 10,00. Sempre legata ad Allegri l’altra pista italiana nelle quote, quella del nuovo Milan di Ruben Amorim, a 15 volte la posta.

 

 

DVA/Agipro

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

CHAMPIONS LEAGUE – Show dell’ex azzurro al Parco dei Principi di Parigi, Kvaratskhelia, doppietta al Bayern, ambisce al Pallone d’oro

Si è giocata, ieri,  la prima semifinale di andata di Champions League, al Parco dei Principi della capitale francese, fra il PSG e il Bayern […]

29 Aprile 2026 0 54 sec read

Scott Mc Tominay – Il Centrocampista scozzese del Napoli concede un’intervista al quotidiano ” Il Corriere dello Sport”

Mentre mancano ancora due giorni alla sfida di Bergamo con l’Atalanta, il forte centrocampista azzurro Scott Mc Tominay ha rilasciato un’intervista al quotidiano” Il Corriere […]

20 Febbraio 2026 0 1 min read

NAPOLI vs ATALANTA – Conte ancora alle prese con l’emergenza infortuni, contro i bergamaschi in dubbio Spinazzola e Gilmour

Archiviata la disastrosa parentesi della Nazionale italiana, torna il campionato; sabato nell’anticipo serale della dodicesima giornata, il Napoli affronterà l’Atalanta, al Maradona. Antonio Conte, tuttavia, […]

18 Novembre 2025 0 40 sec read

AZZURRI PER SEMPRE – Luis Vinicio, o’ Lione: il cuore e la grinta di un Napoli che non si è mai arreso

C’è un filo invisibile che lega il Napoli alle sue anime più vere, quelle che hanno saputo fondere talento, passione e orgoglio. Dopo Giuseppe Taglialatela, […]

11 Novembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui