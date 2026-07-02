MONDIALI AMERICANI – ROMELU LUKAKU salva il Belgio, un altro gol importante dell’azzurro nella competizione

L’attaccante, Romelu Lukaku, ancora per ora, in forza al Napoli, ieri sera, nei sedicesimi di finale, del mondiale, con la Nazionale belga, contro il Senegal, subentrato nella ripresa ha cambiato l’inerzia della partita guidando la rimonta che ha portato dallo 0 -2 al 2 a 2 dei 120 minuti totali. Alla lotteria dei tiri di rigore l’ha spuntata il Belgio. Sta di fatto che il centravanti ex Inter e Roma ha un innato fiuto del gol pure alla sua età. Non bene invece De Bruyne, apparso evanescente e svagato, tanto è vero che Garcia l’ha dovuto sostituire. Agli ottavi si scontreranno il Belgio e i padroni di casa degli Stai Uniti.