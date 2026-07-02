NEWS

MONDIALI AMERICANI – ROMELU LUKAKU salva il Belgio, un altro gol importante dell’azzurro nella competizione

Armando Fico 2 Luglio 2026 0 31 sec read

L’attaccante, Romelu Lukaku, ancora per ora, in forza al Napoli, ieri sera, nei sedicesimi di finale, del mondiale, con la Nazionale belga, contro il Senegal, subentrato nella ripresa ha cambiato l’inerzia della partita guidando la rimonta che ha portato dallo 0 -2 al 2 a 2 dei 120 minuti totali. Alla lotteria dei tiri di rigore l’ha spuntata il Belgio. Sta di fatto che il centravanti ex Inter e Roma ha un innato fiuto del gol pure alla sua età. Non bene invece De Bruyne, apparso evanescente e svagato, tanto è vero che Garcia l’ha dovuto sostituire. Agli ottavi si scontreranno il Belgio e i padroni di casa degli Stai Uniti.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Il Napoli a Dimaro: un incontro tra dirigenti azzurri ed istituzioni locali per definire tutti gli appuntamenti

La delegazione del Napoli – composta dal responsabile amministrativo Antonio Saracino, dal responsabile della Comunicazione Nicola Lombardo e dal preparatore atletico Maurizio Saccone  – è […]

29 Giugno 2014 0 3 min read

Cannavaro esonerato dall’ Evergrande

Fabio Cannavaro ex difensore di Napoli, è stato esonerato dal Guangzhou Evergrande al suo posto Felipe Scolari

4 Giugno 2015 0 4 sec read

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: Napoli (4-4-2) – Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabián, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Chiriches, […]

17 Febbraio 2019 0 19 sec read

Angelo Gregucci: “Al Napoli, ci vogliono 5 o 6 Insigne”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Gregucci, allenatore “L’unica squadra che può rappresentare l’Italia in […]

15 Giugno 2016 0 43 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui