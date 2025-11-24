BOLLETTANDO

Lotta Scudetto: Inter in pole su Milan e Napoli nonostante la sconfitta nel derby, ma in quota avanza sempre la Roma

Vincenzo Letizia 24 Novembre 2025 0 41 sec read

ROMA – Terzo scontro diretto stagionale con sconfitta, sesto derby consecutivo senza vittoria e vetta della classifica persa. Una domenica negativa per l’Inter, ma i bookmaker – nonostante il ko di misura contro il Milan – puntano sulla squadra di Chivu che resta la favorita per lo scudetto, a 1,97 su 888sport e 2,45 su Snai, seguita – si legge su Agipronews – in quota proprio da rossoneri e Napoli, offerte a 4,50, che grazie alle rispettive vittorie hanno superato proprio l’Inter, rimanendo appaiate al secondo posto dietro la capolista Roma, ora solitaria in vetta. Scende ancora la quota dei giallorossi campioni d’Italia, eventualità fissata a 6,50, in calo rispetto al 9 di quindici giorni fa. Poche le possibilità per la Juventus di Spalletti bloccata sul pari a Firenze: la rimonta scudetto dei bianconeri si gioca a 29 volte la posta.

 

EMT/Agipro

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

