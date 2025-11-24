BOLLETTANDO

Serie A, non funziona la cura Spalletti: la Roma stacca la Juventus in quota Champions, per i bookmaker vola anche il Bologna

Vincenzo Letizia 24 Novembre 2025 0 45 sec read

ROMA – Vince ancora la Roma, frena la Juventus. I giallorossi espugnano il campo della Cremonese e si confermano in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Gasperini vede il ritorno in Champions League, competizione da cui manca dal 2018/2019. Per i bookmaker, come riporta Agipronews, diventa sempre più probabile questa opzione: quote che calano ancora, passando da 1,60 dell’ultima rilevazione agli attuali 1,45 su Goldbet e Better. Pareggia invece la Juventus di Luciano Spalletti, altra candidata a un piazzamento nella top-4 insieme alle pressoché certe partecipazioni di Inter (1,05), Milan (1,15) e Napoli (1,18): un piazzamento dei bianconeri tra le prime quattro in Serie A sale da 1,90 a 2,25. Attenzione al Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da nove risultati utili consecutivi in campionato: una presenza dei rossoblù alla Champions League edizione 2026/2027 è in lavagna a 4, ancora in diminuzione rispetto ai 5 di due settimane fa.

 

