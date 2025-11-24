CHAMPIONS – Alessandro Buongiorno su Napoli-Qarabag: “Pronti a ogni scenario, fiducia totale nel mister”

Il Napoli si prepara ad affrontare il Qarabag nella prima giornata di Champions League con determinazione e concentrazione. Alla vigilia della sfida, Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tracciando il quadro della squadra, delle tattiche e dell’energia ritrovata in queste ultime settimane.

Alessandro, domani il Napoli affronta il Qarabag in Champions League. Che sensazioni avete?

“Dobbiamo arrivare preparati, lo stiamo facendo col mister. Sarà una gara tosta, daremo il massimo per vincere la partita“.

Difesa a 3, 4 o 5? Come vi state preparando?

“Anche con la linea a tre abbiamo lavorato lo scorso anno col mister. Da parte dei braccetti ci vuole più aggressività. La squadra quando difende bassa riesce ad avere equilibrio con i cinque. Dovremmo essere pronti a qualsiasi evenienza o decisione del mister“.

Qual è l’approccio della squadra in questo momento?

“Andremo domani a giocare questa partita cercando di dare il massimo. Noi siamo sempre stati col mister, abbiamo fiducia in lui e lui ne ha tanta in noi. Dovevamo solo lavorare, abbiamo ritrovato l’energia mancata nelle ultime partite come può capitare a tutte le squadre. Adesso dobbiamo mantenerla per cercare di migliorarci sempre“.

Come avete ritrovato questa energia?

“Ci siamo parlati in spogliatoio a Castel Volturno e abbiamo trovato quell’energia mentale. Continueremo a lavorare su questa strada, tutti insieme come abbiamo sempre fatto“.

Labor omnia vincit.