Il Camp Nou a porte aperte per Barcellona vs Napoli del prossimo 18 marzo, gara valida quale ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europa per clubs. Infatti i botteghini dello stadio spagnolo, in un primo momento chiusi a causa delle misure precauzionali contro il coronavirus che ha colpito l’Italia, sono stati riaperti per proseguire nella prevendita dei tagliandi per tutti i settori,. compreso quello riservato ai napoletani. Dunque è giunto l’ok per la trasferta in terra catalana dei tifosi azzurri, visto che la città di Napoli non è stata considerata zona ad alto rischio. Il calore ed il sostegno dei supporters partenopei verso la squadra di Gattuso in un match così proibitivo non potrà che far bene nella bolgia dello stadio di Barcellona. Al momento, quindi, tutto lascia pensare che questo big match si giochi liberamente senza alcuna preclusione, tuttavia di qui a 12 giorni dall’evento nulla può essere scontato.

Questo articolo è stato letto 65 volte