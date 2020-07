Sky – Osimhen verso il si al Napoli. Ora va trovato anche l’accordo con il Lille: i dettagli

Osimhen ha lasciato – come da programma – la camera d’albergo poco prima di pranzo per fare rientro in Francia insieme con la compagna e il suo agente, adesso la palla passa al Napoli: con il calciatore vanno limate alcune questioni legate all’ingaggio (intorno ai 2 milioni) e ai diritti d’immagine (da risolvere contratto con suo sponsor tecnico attuale), non c’è ancora fumata bianca, ma è un grigio che lascia ben sperare. Poi si tratterà con il Lille, terza parte di questo affare: i rapporti tra azzurri e francesi sono buoni e resteranno buoni anche dopo il mancato affare Pepé dello scorso anno.

Quindi strada tracciata per il primo colpo estivo a cui il Napoli tiene, una scommessa a occhi chiusi per Giuntoli (che aveva già segnato il nome del calciatore prima del suo passaggio al Wolfsburg, tre stagioni fa), Gattuso e il Napoli tutto. Il sì definitivo può arrivare nei prossimi giorni, come fa capire anche l’entourage del calciatore: le impressioni di Osimhen a famiglia e agenti sono state più che positive, primo vero passo verso la chiusura dell’affare.

gianlucadimarzio.com