Comune di Norimberga: chiesta la cancellazione dell’amichevole Germania – Italia

E’ oramai noto che il timore per il Coronavirus si stia espandendo a macchia d’olio anche anche nei paesi esteri in cui gli italiani vengono accettati con enorme difficoltà dato l’aumento dei contagi di questa malattia. In terra tedesca si comincia ad avere una grossa paura di diffusione dell’epidemia. Per questo motivo il Comune di Norimberga ha chiesto la cancellazione dell’amichevole Germania – Italia in programma il 31 marzo proprio nella cittadina bavarese. Il timore che a questa gara possano partecipare moltissimi tifosi azzurri provenienti dalle zone ad alto rischio del Nord Italia ha fatto maturare questa decisione da parte dell’assessore responsabile della salute, Peter Pluschke. La notizia, però, non è ancora ufficiale, in quanto la decisione definitiva si prenderà soltanto a metà della prossima settimana. Una soluzione alternativa potrebbe essere lo spostamento della sede di quest’amichevole di lusso, per la quale erano stati già venduti tantissimi biglietti, ma quali altre città europee rischierebbero di ospitare l’evento? Al limite si potrebbe giocare senza pubblico, ma a questo punto il match perderebbe di fascino. Mah staremo a vedere l’evolversi della situazione.

