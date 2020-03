Gli interventi di Franscesco Marolda, Giovanni Armanini, Christophe Berard, Miguel Angel Rodriguez, Ciro Troise e Ciro Venerato a Calcio Napoli 24 live

Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Speriamo che quando si giocherà Barcellona-Napoli si sia lontani dai rischi. Leggere oggi che si giocherà a porte aperte fa riflettere, qualche remora resta. Quella che sembrava prima una possibilità remota di giocare coppa Italia ad agosto, ora comincia a diventare una ipotesi possibile. Bisognava chiudere subito gli stadi, privandosi dei tifosi, per andare avanti. Lo si è capito troppo tardi. Porte chiuse unica soluzione, a patto che non succeda altro. Mertens-Milik? Nelle scelte di un club ci sono sempre dinamiche diverse. Milik non gode della fiducia totale del club forse, con remore di carattere fisico. Se cedi il polacco prendi soldi, se cedi Mertens no. Pensare che resti Gattuso è qualcosa di possibile. Meret? L’addio agli europei è quasi certo. Se non giochi, difficilmente vai. E’ stato anche sfortunato, sta subendo diversi acciacchi. La scelta di Ospina è chiara, Gattuso preferisce l’esperienza e l’avvio dell’azione da dietro: questo mette i brividi anche a noi quando si comincia la manovra da dietro”.

Giovanni Armanini, corrispondente Tuttosport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “In Premier si valuta di gestire la situazione COVID-19 con le porte chiuse per tutte le gare. Si prenderà un provvedimento univoco per non andare oltre e non trovare problimi col calendario ricco. In Germania i casi sono arrivati a 500, ma la sensazione è che verrà seguito il piano inglese. Ciò che non si è voluto fare sin dall’inizio in Italia. Tutti sanno che esiste un’emergenza sanitaria: le società dovevano da anni pensare a come portare la gente agli stadi, non si può parlare ora di tutela del prodotto. I club hanno attività interne, ogni società ha applicato i propri protocolli secondo le direttive date e secondo quanto è da loro possibile fare in alternativa. Alcuni allenatori hanno preso una importante presa di coscienza, Klopp è stato chiaro”.

Christophe Berard, giornalista de Le Parisien, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “In Francia la situazione cambia, passeremo allo stato di pericolo 3. Qualche gara è stata sospesa o annullata. Nel calcio c’è ancora una situazione strana: a Lione ci sono state 55 mila persone a seguire dagli spalti, mentre una gara di basket con 5mila tifosi è stata annullata. Attendiamo novità la prossima settimana”.

Miguel Angel Rodriguez, giornalista di Marca, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “In gran parte della Spagna si gioca a porte chiuse, basket ma anche calcio. In Catalogna questo non accade ancora e si può giocare col pubblico. La gestione della sanità è differente da regione a regione essendo uno stato federale. C’è un rischio ma la Maratona di Barcellona si correrà tranquillamente: la percezione del pericolo è diversa. Callejon? C’è un’offerta del Valencia per lo spagnolo ma la stessa sarà condizionata dalla qualificazione in Champions. Poterlo ingaggiare a parametro zero, però, è un’opzione che stimola il club”.

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Koulibaly? Stamattina c’è stata una partitella con arbitro, quindi seria. Si lavora al recupero delle energie ma anche a non perdere la forma. Non ci si vuole far condizionare dai cambi di programma. Koulibaly sta godendo di questi rinvii, tornando ieri in gruppo parzialmente. Lunedì dovrebbe tornare in gruppo definitivamente. Deve ritrovare fiducia in se stesso: tra i convocati con Verona e Barcellona, in campo con la Spal. Ora non servono polemiche, si deve fare fronte comune per trovare accordi sul calendario ma anche sulla gestione della salute che è la cosa più importante. Primavera? Calcio a porte chiuse, magari in casa, faccio una battuta, può essere un aiuto. Oggi si ricomincia a giocare. Rinnovi? Quello di Maksimovic fa solo formalizzato: fino al 2024 a 2,4 mln più bonus. Per Mertens le prossime settimane dovrebbe arrivare l’ok definitivo. Callejon non ha intesa col Napoli e il suo agente lavora sul mercato spagnolo per ottenere un triennale ma non è escluso che possano esserci novità. Credo che De Laurentiis vorrà avere un nuovo contatto. Milik è seganto col rosso, difficile l’accordo sull’ingaggio e sulla clausola rescissoria. Zielinski sta tornando ai suoi livelli con Gattuso e dovrebbe trovare un accordo. Agnelli? Quello che c’è dietro fa schifo: bisogna isolare l’idea della Superlega. Basta, già si vive in un contesto dove l’idea è vince chi è più ricco”.

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Faraoni? Un giocatore seguito, gli ottimi rapporti facilitano l’opzione. Un nome da tenere lì e capire il futuro di Hysaj. Azmoun? E’ stato seguito ma non si è affondato il colpo. A De Laurentiis è sempre piaciuto Belotti, così come piace a Gattuso. Milik credo partirà. Mertens? I tempi dell’annuncio potrebbero slittare di un po’, annuncio entro un mese. Biennale secco per lui. Callejon? Piace al Valencia, ma il Napoli cercherà ad aprile di lanciare l’ultima ciambella di salvataggio. Il suo agente sta cercando squadra in Spagna, l’offerta del Napoli è un anno secco con opzione per un altro anno legato alle presenze e stipendio secco di 3 mln. Credo che difficilmente resterà a Napoli. Cessioni? Milik ha chiesto di andare via. Al Napoli serve un killer d’area di rigore”.

Questo articolo è stato letto 73 volte