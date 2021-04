Napoli: stamane riprende la preparazione, a Castel Volturno, in vista del recupero con la Juve

Gli azzurri, agli ordini di Rino Gattuso, riprendono questa mattina, gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno in vista della partita di recupero di mercoledì, contro la Juventus all’Allianz Arena di Torino. il tecnico del Napoli curerà in particolare le prestazioni individuali dei suoi giocatori, sperando di ritrovare gli infortunati per i prossimi impegni, come per esempio Ospina e Demme. L’italo- tedesco rappresenta il perno fondamentale del centrocampo azzurro, per cui il suo recupero per la delicata sfida con i bianconeri sarebbe di grande importanza per Gattuso. Benchè sofferto il successo sul Crotone, nell’ultimo turno di campionato, ha galvanizzato tutto l’ambiente e i giocatori, ora, sono determinati e molto fiduciosi per continuare sulla falsariga di questi recenti e brillanti risultati, il finale di stagione che potrebbe regalare al Napoli il tanto agognato ritorno in Champions League.