Lanini, Bolsius, Ferrante, Ciano: poker d’ autore per la Strega che piega il Latina

Prima dell’ appendice dei playoff al “Ciro Vigorito” si gioca Benevento – Latina, penultima sfida del campionato di serie C, girone C. Gara valida per la 37^ giornata.

Il Benevento scende in campo con Paleari tra i pali, Berra, Capellini, Pastina in difesa. Linea mediana con Simonetti, Talia, Nardi, Masciangelo. In attacco Pinato con Ferrante e Lanini. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Meccariello, Viscardi, Terranova, Agazzi, Kubica, Ciano, Bolsius, Carfora, Marotta, Perlingieri, Starita.

Risponde mister Fontana con Guadagno in porta. Marino, Vona, De Santis in difesa. Ercolano, Mazzocco, Riccardi, Crecco a centrocampo. In attacco Paganini e D’Orazio alle spalle di Mastroianni. A disposizione: Fasolino, Cardinali, Di Renzo, Scravaglieri, Perseu, Cittadino, Del Sole, Fella, Sorrentino, Fabrizi, Capanni.

Arbitra il match il signor Scarpa della sezione di Collegno.

La gara

Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria del calciatore toscano Mattia Giani. Al 3′ Paleari deve intervenire per mettere in angolo un colpo di testa di Pellegrini. Replica il Benevento al 5′ con Lanini che non calcia come vorrebbe, ma il pallone arriva a Masciangelo che conclude a colpo sicuro. Sulla linea di porta, però, la difesa del Latina sventa il pericolo.

Ci prova Ferrante un minuto dopo ma il portiere devia la sfera in angolo. Il Latina ricorre al cambio: 17′ entra Del Sole al posto dell’ infortunato Mazzocco. Al 25′ Paleari si oppone ad una conclusione di Del Sole che calcia da posizione defilata. Gioca bene il Latina e soprattutto sono buone le trame per uscire dal primo pressing del Benevento.

La sblocca Lanini al 31′ sugli sviluppi di una punizione conquistata da Masciangelo. Il calciatore disegna una parabola che non lascia scampo al portiere. Importante vantaggio per la Strega. Colpo di testa di Pinato che il portiere del Latina blocca senza grandi affanni al 35′. È Marino che, al 43′, da buona posizione potrebbe sfruttare meglio un’occasione favorevole ma spedisce il pallone fuori. L’ arbitro concede tre minuti di recupero nei quali è Riccardi a rendersi pericoloso: il calciatore evita un paio di avversari ma al limite dell’ area conclude debolmente e Paleari blocca il pallone.

Giallo per Lanini che al 53′ è costretto a commettere un fallo tattico per evitare una ripartenza del Latina. Gli fa compagnia anche Berra un minuto dopo. Il Latina sostituisce Del Sole con Capanni al 56′.

Sugli sviluppi di un corner di Crecco il colpo di testa di Mastroianni va ad infrangersi su un compagno di squadra al 57′. Si salva il Benevento. Nel Latina viene ammonito Capanni che commette fallo su Ferrante al 61′. Nuovo giallo per Paganini che commette fallo su Ferrante al 63′. Al 70′ il Benevento manda in campo Bolsius al posto di Lanini che esce per infortunio.

Cartellino giallo per D’ Orazio nel Latina al 74′. La Strega la chiude in contropiede con Bolsius che al 76′ fa passare il pallone sotto le gambe del portiere e sigla il 2-0. Il Benevento manda in campo Ciano e Viscardi per Pinato e Masciangelo al 79′. È proprio Ciano a propiziare il 3-0 sugli sviluppi di un corner per il colpo di testa di Ferrante all’ 80′.

Esce tra gli applausi Ferrante che viene sostituito da Starita all’ 88′. Al 90′ il Latina evita il poker con una parata di Guadagno su Simonetti. Concessi tre minuti di recupero e c’ è il tempo per un calcio di rigore, concesso dall’ arbitro per fallo di Vona su Ciano. Dal dischetto va proprio Camillo che sigla il 4-0 per il Benevento. Preziosa vittoria per gli uomini di Auteri.