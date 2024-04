IL PUNTO SULLA A – 33esima giornata, risultati della domenica di campionato, stasera Milan – Inter

La trentatreesima giornata di serie A, il cui piatto forte ci sarà stasera con gli ultimi due posticipi del Monday Night che vedrà di fronte Roma e Bologna per uno scontro diretto, in chiave Champions League, nonché Milan – Inter, stracittadina, la quale potrebbe valere, per i nerazzurri, la conquista del tricolore e della seconda stella, in caso di vittoria. Per il resto, le altre gare della domenica hanno registrato i seguenti risultati:

Sassuolo – Lecce 0-3

Torino – Frosinone 0-0

Salernitana – Fiorentina 0-2

Monza – Atalanta 1-2

Con il successo al Mapei Stadium, il Lecce compie un grosso passo avanti verso la salvezza, mentre i neroverdi emiliani rischiano di retrocedere in cadetteria, a far compagnia alla Salernitana. Buon pari per il Frosinone di Di Francesco che, un punticino alla volta, sta costruendo la possibile permanenza in massima serie. Vittoria importante per i bergamaschi, oggi, al sesto posto, in piena lotta per la zona Champions. Ma come dicevamo, la partita clou della giornata è il derby della Madonnina, in programma allo Stadio Meazza, alle ore 20,45. Riuscirà l’Inter a chiudere il discorso scudetto con cinque turni di anticipo? Lo scopriremo solo vivendo.