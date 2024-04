Catania-Benevento 1-0: etnei ai playoff. Stregoni al terzo posto

Nell’ ultima gara del campionato di serie C il Benevento cerca il colpaccio contro il Catania per cercare di assicurarsi il secondo posto, a patto che l’ Avellino commetta qualche passo falso. Nel match del “Massimino” il Catania dovrà fare a meno degli indisponibili Bethers, Peralta, Silvestri e dello squalificato Marsura. Questo l’ undici di partenza di mister Zeoli: Furlan tra i pali. Difesa a tre composta da Castellini, Monaco, Celli. A centrocampo Bouah, Zammarini, Quaini, Welbeck, Cicerelli. In attacco Cianci e Di Carmine. In panchina: Albertoni, Donato, Kontek, Curado, Rapisarda, Chiarella, Ndoj, Tello, Sturaro, Haveri, Costantino, Chiricò.

Il Benevento di Auteri deve fare a meno di Nunziante, Improta e Ciciretti. Il tecnico sannita rinuncia ai diffidati e si affida a Manfredini in porta, Berra, Terranova, Pastina in difesa. A centrocampo Simonetti, Karic, Agazzi e Masciangelo. In attacco Bolsius, Starita e Lanini. In panchina: Paleari, Meccariello, Capellini, Kubica, Pinato, Nardi, Talia, Benedetti, Rillo, Viscardi, Ciano, Marotta, Ferrante, Perlingieri, Carfora.

Arbitra l’ incontro il signor Frascaro di Firenze.

La gara

Sfida che comincia in uno stadio gremito. Ricordiamo che all’andata il Benevento perse sonoramente per 4-0. Una sconfitta che costò la panchina di mister Andreoletti. Pericoloso il Catania al 9′ che va alla conclusione con Celli ma il suo tiro trova una deviazione che manda il pallone fuori di pochissimo. Sul corner successivo, colpisce di testa Castellini ma è la traversa a salvare Manfredini. Ancora Catania: al 18′ batti e ribatti in area di rigore e Cicerelli conclude di poco alto sulla traversa.

Al 22′ la Strega deve sostituire Pastina per infortunio. Al suo posto entra Viscardi. Incredibile errore del Benevento che sbaglia con Bolsius un gol incredibile all’ altezza del dischetto di rigore. Servito da Masciangelo è imperdonabile l’ errore dell’ attaccante al 28′.

Altra grande occasione per gli ospiti: al 35′ è Karic che conclude a colpo sicuro ma Furlan abbassa la sua saracinesca. Intervento falloso di Masciangelo che al 37′ rimedia l’ ammonizione. Spinge il Catania ma al 38′ il Benevento si salva prima su Welbeck e poi su Di Carmine. Al 44′ tiro di Cicerelli che esce di poco.

Vantaggio del Catania che arriva al 45′: Cianci, sugli sviluppi di un angolo, calcia una prima volta ma trova l’ opposizione di Viscardi. Sulla respinta del difensore conclude nuovamente e fa secco Manfredini. La prima frazione si chiude dopo quattro minuti di recupero.

Nella ripresa il Benevento sostituisce Starita con Carfora. Al 53′ rimedia il giallo Simonetti per gioco duro. Bella girata al volo di Cianci al 56′: su cross di Cicerelli, dal centro dell’ area il calciatore del Catania calcia e mette i brividi a Manfredini.

Nel Benevento entrano Ciano e Perlingieri per Masciangelo e Bolsius al 63′. Strega che si dispone in campo con il 4-2-3-1. Cross dalla sinistra di Cicerelli al 66′ e sul pallone arriva in scivolata Bouah ma non inquadra la porta. Quando si distende il Catania sfrutta bene le corsie esterne. Cambio nei padroni di casa che al 72′ mandano in campo Ndoj per Cicerelli. Risponde Auteri che fa entrare Kubica al posto di Lanini.

Ammonizione per Ndoj che al 76′ commette fallo. Altri cambi per il Catania che manda in campo Chiricò per Cianci al 77′ e Sturaro al posto di Zammarini all’ 86′. All’88’ punizione di Ciano per il Benevento: pallone che colpisce la parte alta della traversa. Concessi sei minuti di recupero ma la vittoria del Catania consente agli etnei di partecipare ai playoff. Stregoni che chiudono il campionato al terzo posto anche in virtù della vittoria dell’ Avellino contro il Crotone.