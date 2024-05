Argentina in lutto, morto l’ex ct César Luis Menotti che guidò l’Albiceleste al Mondiale 1978

Il calcio argentino piange César Luis Menotti, il commissario tecnico dell’Argentina campione del Mondo 1978. Ad annunciare la morte del tecnico, nonché attuale direttore delle nazionali argentine, è stata l’AFA: “La Federcalcio argentina si rammarica di comunicare con grande tristezza la morte di César Luis Menotti, attuale direttore delle nazionali argentine ed ex allenatore Campione del Mondo. Addio caro Flaco”.

Menotti non era in buone condizioni di salute dall’agosto dell’anno scorso, quando aveva avuto un malore in casa.

Diventato commissario tecnico dell’Argentina nel 1974, Menotti nel 1978 riuscì a vincere la prima Coppa del Mondo nella storia della Selección battendo in finale i Paesi Bassi per 3-1 dopo i tempi supplementari. In carriera ha allenato anche Barcellona, Atletico Madrid e i più grandi club argentini come Boca, River Plate e Independiente.

Tra le parentesi argentine, Menotti fu protagonista anche in Italia alla guida della Sampdoria. Nella stagione 1997-98, infatti, fu chiamato a sostituire Eriksson alla guida dei blucerchiati, ma la sua esperienza in Serie A durò appena otto giornate. A sostituirlo fu Vujadin Boskov. Dal 2019, dopo anni di inattività in panchina, era diventato direttore tecnico delle nazionali dell’Albiceleste.

