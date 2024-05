Andata playoff serie C, Triestina-Benevento 1-1: termina in parità il primo round. Strega che nel finale sfiora la vittoria

Al “Nereo Rocco” di Trieste la squadra di mister Auteri entra in gioco nei playoff di serie C e sfida in trasferta la Triestina nella gara di andata. Nel Benevento non saranno disponibili Pastina, Terranova, Benedetti, Rossi e Nunziante. Nei padroni di casa non ci sono assenze da segnalare.

Questo l’undici iniziale che Auteri manda in campo: Paleari in porta con Berra, Capellini, Viscardi in difesa. In mediana Simonetti, Nardi, Talia e Improta. Tridente offensivo composto da Pinato, Ferrante, Lanini. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Masciangelo, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Agazzi, Rillo, Starita, Carfora, Perlingieri, Bolsius, Ciciretti.

La Triestina si oppone con Agostino tra i pali. Struna, Malomo, Rizzo in difesa. A centrocampo Germano, Vallocchia, Correia, Petrasso. In avanti Minesso, D’Urso alle spalle di Redan. A disp.: Matosevic, Diakite, Gunduz, Anzolin, El Azrak, Lescano, Ciofani, Jonsson, Fofana, Ballarini, Celeghin, Crosara, Moretti, Pavlev, Vertainen.

Arbitra il signor Caldera di Como

La gara

Sono circda 150 i tifosi del Benevento. Gara che stenta a decollare nel primo quarto d’ora. La Triestina ci prova al 15′ con una conclusione dalla distanza di Correia: pallone a lato di poco. La sblocca Redan che, servito da Vallocchia, al 24′ controlla il pallone e poi fa partire una conclusione che lascia di stucco Paleari. Nell’occasione la difesa del Benevento si è fatta trovare un po’ troppo larga nelle marcature. Punizione di Petrasso al 27′ e Triestina che si rende ancora pericolosa con il pallone che sfiora l’incrocio dei pali. Giallo per D’Urso che al 30′ commette fallo su Talia del Benevento. Momento favorevole per gli alabardati: al 31′ tiro di Germano, il pallone subisce una deviazione e va a stamparsi sul palo. Poco dopo cartellino giallo per Redan della Triestina che commette fallo su Improta. Altro legno per la Triestina al 35′: stavolta, a colpirlo è Vallocchia, la cui conclusione dalla distanza si infrange sulla traversa. Strega che fa fatica a trovare il bandolo della matassa. La prima frazione termina dopo un minuto di recupero. Risultato che va stretto agli uomini di Bordin. Strega che nella ripresa deve cercare di cambiare atteggiamento per non rischiare un passivo maggiore in vista della gara di ritorno.

Nella ripresa il Benevento è costretto ad alzare il baricentro. La Triestina deve fare a meno del portiere Agostino per infortunio: al 60′ entra Matosevic. Anche il Benevento manda in campo Ciciretti al posto di Ferrante. Nuovi cambi nella Triestina: al 66′ entrano El Azrak e Ballarini al posto di Minesso e D’Urso. Ammonito Nardi nel Benevento al 69′. Stregoni che mandano in campo Perlingieri per Talia al 75′. Pareggia il Benevento con Lanini al 77′: splendido tiro a giro da posizione defilata che va ad insaccarsi all’incrocio dei pali. Imprendibile per il portiere della Triestina. Giallo per Ballarini della Triestina all’80’. Triplice cambio nella Strega: all’81 escono Simonetti, Nardi e Lanini ed entrano Agazzi, Meccariello e Bolsius.

Risponde la Triestina che inserisce Anzolin e Ciofani al posto di Petrasso e Struna. Il match termina dopo cinque minuti di recupero nei quali è pericoloso due volte il Benevento: prima con Perlingieri che, al 92′, impegna il portiere Matosevic che evita il raddoppio, poi con una conclusione di Ciciretti che vede ancora Matosevic ergersi sugli scudi e bravo a deviare un pallone diretto nell’angolino. Annullato anche un gol al Benevento, che va a segno con Pinato ma in precedenza c’era stato un fallo di Bolsius. Espulso Pinato per proteste. Le due squadre si sfideranno sabato, 18 maggio, allo stadio “Ciro Vigorito” per il match di ritorno.