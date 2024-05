Allenatore Napoli – Conte, una “Manna “dal cielo. L’ormai ex ds bianconero lavora per portare il tecnico leccese all’ombra del Vesuvio

Dagli ultimi rumors sul nuovo allenatore che sarà al timone della compagine partenopea, parlano di Antonio Conte vicinissimo al club di De Laurentiis; a lavorare, sotto traccia, su questa operazione, l’ormai ex dirigente della Juventus Giovanni Manna che avrà l’arduo compito di rifondare il Napoli, dalle ceneri di questa annata calcistica, a dir poco, fallimentare. Pertanto, è il caso di dire che Conte sarà una ” Manna dal cielo”, per la società e peri tifosi azzurri. Tuttavia, la telenovela fra le parti va avanti da tanti mesi ed ancora non si vede la fine del tunnel. L’allenatore salentino avrebbe chiesto un ingaggio da sette milioni all’anno, il presidente del Napoli sarebbe anche pronto ad accettare ma con una clausola, ovvero il raggiungimento di una posizione Champions, nella stagione che verrà. Vi è ancora da lavorare per raggiungere l’accordo con l’ex Ct della Nazionale, ben disposto a trasferirsi nel capoluogo campano. Presidente e tecnico pare siano d’accordo pure sulla durata del contratto che dovrebbe essere un triennale fino al 30 giugno del 2027. Si sa, però, che Conte lavora senza nessun condizionamento da parte della società che lo ingaggia e conoscendo troppo bene il patron azzurro, questo porebbe risultare un intoppo non da poco, per giunta parlando di rilevare una rosa completamente allo sbando. Il fatto positivo, invece, è quello che il mister, ex Juve e Inter avrà dalla sua tre stagioni per riportare il Napoli nell’elite del calcio italiano ed europeo. Attendiamo, quindi, con ansia, gli eventi e tra qualche domenica conosceremo l‘esito di una telenovela che ha stancato, non poco, la piazza napoletana.

Fonte: La Repubblica