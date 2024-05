Calciomercato – De Laurentiis vuol ripartire dal talento georgiano, offrendogli un grosso ritocco sull’ingaggio

Dopo la stagione disastrosa degli oramai ex Campioni d’Italia, il presidente Aurelio De Laurentiis è intenzionato a costruire una squadra competitiva per risalire immediatamente la china ed ovviamente intende ripartire dai giocatori migliori, uno di questi è ovviamente il talento georgiano Kwicha Kvaratskhelia, il quale, però, è appetito da top club europei, come il Barcellona. Per strapparlo alla concorrenza, la società partenopa è pronta a proporre all’esterno sinistro il rinnovo di contratto con un grosso aumento dell ingaggio che, oggi, ammonta a solo 1,5 milioni di euro. L’accordo, tuttavia, è ancora distante. I tifosi, naturalmente, sarebbero entusiasti di continuare a vedere all’opera, pure nella stagione 2024/25, Kvaratskhelia, un giovane classe 2001 che, certamente, avrà un futuro assai roseo. Perdere contemporaneamente sia Osimhen che il georgiano significherrebe un duro colpo sia per il club che per i milioni di sostenitori azzurri. Sulla questione rinnovo è entrato in scena l’agente dell’ex Dinamo Batumi, Mamuka Jugeli, che ha inviato un chiaro messaggio al presidente della societòà partenopea, cosa che ha messo, letteralmente, in ansia la piazza. Il Manager del calciatore ha dichiarato quanto segue:

“Non abbiamo nessuna fretta di prendere una decisione, a Napoli, Khvicha si trova benissino. sono felice della considerazione e del rispetto del Napoli verso il mio assistito. Qualora ci fosse un’offerta congrua noi ne terremo conto e opteremo per il rinnovo con il club di De Laurentiis. Il futuro di Kvaratskhelia, dunque, è condizionato alla proposta della dirigenza napoletana.”