Coppa Italia – Stasera, all’Olimpico di Roma, atto finale della manifestazione tricolore tra Atalanta e Juve

Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si contenderano la Coppa Italia, edizione 2023/24, l’Atalanta di Giampero Gasperini, peraltro finalita anche in Europa League e la squadra bianconera di Max Allegri, che sembra essere giunto al capolinea col rapporto con la Juventus, la quale, dopo un avvio in campionato ottimo, nelle ultime battute, ha faticato molto a raggiungere l’obiettivo del pass in Champions League. Stasera, il club piemontese mira a vincere il trofeo, al fine di riscattarsi da un’annata in chiaroscuro, condizionata anche dall’assenza dalle coppe europee, causa penalizzazione. Del resto, il gioco della squadra, con il passare delle giornate, ha subito una grossa involuzione, al punto di non vincere più una partita da tempo. L’allenatore livornese ha cercato di caricare i suoi; in caso di successo, per lui, sarebbe il quinto trionfo, un record invidiabile, sicuramente. In casa nerazzurra vi è la speranza di portare a Bergamo, dopo anni di inseguimento, questa Coppa nazionale, la quale potrebbe far scaturire nuovi orizzonti. Giampiero Gasperini, dopo otto anni sulla panchina bergamasca, ha tanta voglia di alzare al cielo un prestiogioso trofeo e questa sembra la migliore occasione per poterci riuscire. Appuntamento, pertanto, alle 21, per vedere come andrà a finire.