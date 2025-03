Mercato – Luca Marianucci, difensore promettente dell’Empoli, promesso sposo del Napoli, a giugno

Pur essendo solo a marzo, il ds del Napoli Giovanni Manna si sta già muovendo per la prossima stagione 25/26. In quest’ottica ha concluso, seppur non ufficialmente, un’ottima operazione con l’Empoli,società in ottimi rapporti con il Napoli, riguardo al promerttente difensore, appena ventenne, Luca Marianucci. L’annuncio di questo buon affare è stato dato dallo stesso procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, il quale ha affermato di essere in parola col club partenopeo.Il Napoli ha vinto la concorrenza di diversi club italiani ed esteri che lo avevano puntato. Secondo gli esperti di mercato, la società azzurra metterà a segno un grande colpo in prospettiva. La prova arriva da Luciano Spalletti che, da tempo, ha nel mirino il difensore, oggi, dell’Empoli ma prossimo rinforzo napoletano, per la Nazionale italiana del futuro.