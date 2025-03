NERES – Il brasiliano pronto al rientro in squadra nel prossimo turno, contro il Milan, a Fuorigrotta; si torna al 4/3/3?

Nel prossimo fine settimana, la serie A, causa gli impegni delle nazionali, resterà fermo, ciò consentirà a David Neres di riprendersi totalmente dall’infortunio muscolare patito al Maradona, nel corso della gara con l’Udinese Sarà un caso ma da quando è mancato il brasiliano, il Napoli ha evidenziato un’involuzione di tendenza che ha fatto perdere la testa della classifica, visti i solo otto punti racimolati nelle recenti sette gare. Adesso, il numero 7 di Conte è pronto a tornare, a fine mese, contro i rossoneri di Concecao, i quali sono reduci da due vittorie di seguito. Dunque, dopo circa due mesi di assenza, rivedremo all’opera l’esterno che era stato determinante, quando aveva preso il posto di Kvaratskhelia. Però, nel posticipo serale di domenica 30 marzo, l’allenatore partenopeo lo schiererà subito titolare o lo farà sedere in panchina per farlo subentrare nel secondo tempo?. Questo l’interrogativo che si pongono i tifosi napoletani. Durante questa sosta il giocatore carioca non si muoverà dal Centro Sportivo di Casstel Volturno, dove il preparatore atletico tenterà di migliorare al massimo la sua condizione fisica. Con il ritorno di Neres, Antonio Conte riproporrà di nuovo il 4/3/3 che ha fruttato tanti buoni risultati, oppure confermerà ancora il suo credo che predilige il 3/5/2? Il tecnico salentino rifletterà sul da farsi, valutando la migliore soluzione. Appare, tuttavia, possibile che possa tornare al vecchio tridente formato da Neres e Politano sulle fasce e Lukaku al centro dell’attacco, con Jeck Raspadori in panca, come prima alternativa nel corso del match. D’altronde il vero sostituto del georgiano, accasatosi sulle rive della Senna, è proprio David Neres, unico calciatore a saper saltare l’uomo e a mettere in ansia i difensori avversari. In questo momento così delicato, il Napoli ha fortemente bisogno delle sue straordinasrie giocate se vuole continuare a credere nel tricolore, lottando fino all’ultimo con l’Inter. Grazie alla fantasia ed alla velocità del brasiliano, gli azzurri potranno ritrovare più incisività in attacco ed in zona gol, cosa che attualmente latita.