NAPOLI, QUANTI VANTAGGI BUTTATI AL VENTO! – Incredibile numero di punti lasciati per strada dalla squadra azzurra negli ultimi tempi

Il Napoli, nell’ultimo periodo, sta vivendo un momento no, che è costato il sorpasso da parte dell’Inter in testa alla classifica e addirittura, ieri. il distacco, dopo il pari per 0 a 0, sulla laguna veneta, è salito da uno a tre punti. E pensare che se solo avesse mantenuto il vantaggio nele due gare di Roma, oggi, malgrado tutto, sarebbe ancora capolista a quota 65, davanti ai nerazzurri. Ma quanti punti persi per strada per mancanze difensive, come per esempio, con Udinese, al Maradona e con il Como sul lago. Assurdi gli errori commessi in quei match, in primis, il passaggio all’indietro di Rrahmani a Meret senza guardare. Ora, la squadra di Antonio Conte è costretta a rincorrere per tentare di compiere un vero miracolo, quando, sarebbe stato molto più semplice se, invece, fosse stata capace di non sciupare quei vantaggi dell’Olimpico. Tuttavia, la parola d’ordine è non mollare, perchè tutto è ancora possibile e i nerazzurri sono chiamati, prossimamente, a un tour de force non indifferente, con gli impegni di Champions e Coppa italia, i quali potrebbero anche influire sul loro rendimento in campionato, Questo, naturalmente, è l’auspicio della tifoseria napoletana che sogna di rivivere quel maggio 2023.