ANTEPRIMA PARTITA. Parma vs Napoli: azzurri al Tardini per vendicare il k o dell’andata

Si affrontano domani, al Tardini, Parma e Napoli, due formazioni che vivono momenti totalmente diversi. I ducali, dopo una prima parte di stagione molto brillante in cui batterono il Napoli, al San Paolo,per 2 a 1, con pieno merito, attualmente, si trovano in netta difficoltà, come dimostrano le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La compagine di D’Aversa, tecnico ormai sulla graticola, sembra aver staccato la spina, avendo quasi raggiunto la salvezza matematica distante due punti, obiettivo primario del club emiliano. Il Napoli, dal canto suo, è reduce da un importante successo raggiunto, domenica al San Paolo, in rimonta ed al fotofinish ai danni dell’Udinese. Un 2-1 propiziato dai gol di Milik e Politano. Gli uomini di Gattuso, nelle precedenti quattro gare hanno conquistato due pareggi, contro Milan e Bologna, e due vittorie contro Roma e Genoa. Gli azzurri, oggi, si sono assestati al sesto posto in classifica, con 56 punti in condominio con il Milan e mirano al quinto posto occupato dai giallorossi di Fonseca, lontano solo due lunghezze. Dalle ultime indiscrezioni di formazione giunte da Castel Volturno il Napoli, a Parma, dovrebbe schierarsi con il seguente undici iniziale:

Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F.Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Mentre la formazione dei padroni di casa dovrebbe essere questa:

Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Gervinho, Sprocati, Kulusevski.

Statistiche alla nano i ducali non battono il Napoli in casa dalla stagione 2013/14, quando si imposero per 1 a 0, mentre nella partita di andata a Fuorigotta, ebbero la meglio sugli azzurri per 2 a 1. Una sconfitta che brucia ancora e che l’undici partenopeo, domani sera, cercherà di “vendicare”