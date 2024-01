Supercoppa italiana – Mazzarri a corto di centrocampisti, contro i viola piena emergenza con soli due giocatori di ruolo a disposizione

Dopodomani sera il Napoli torna in campo, a Riad per disputare la semifinale di Supercoppa italiana, contro la Fiorentina. Purtroppo Mazzarri ha gli uomini contati per quanto riguarda il centrocampo, avendo a disposizione soltanto due giocatori di ruolo, ossia Lobotka e Gaetano, visto che sono out Cajuste e Demme per infortunio, Anguissa impegnato con la sua nazionale e Zielinski, oramai fuori dai radar per il suo prossimo passaggio all’Inter. Dunque, un bel problema per il tecnico toscano che dovrà fare di necessità virtù, per trovare una soluzione ideale. Tuttavia, esiste un barlume di speranza per recuperare lo svedese e in ultima analisi. impiegare il polacco che deve dimostrare di essere un serio professionista. Il naturale sostituto di Zielinski dovrà essere il neo acquisto ivoriano Traorè che, però non sarà disponibile, prima perchè non c’è ancora l’ufficialità del suo arrivo e poi non potrà mai risultare pronto per giocare, dal momento che è fermo da tantissimo tempo.