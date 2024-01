Simeone: “Cominciamo una settimana importante carichi di motivazione”

Primo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. Gli azzurri, che si sono allenati questa mattina, preparano la semifinale della Supercoppa contro la Fiorentina in programma allo “Al-Awwal Park Stadium” giovedì alle ore 20 italiane (22 locali). Vincere questo trofeo sarebbe molto importante per la squadra di Walter Mazzarri che in qualche modo potrebbe aggiustare una stagione fino ad ora molto negativa. I giocatori sono coscienti dell’importanza dell’appuntamento in terra araba.

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram mentre è intento ad allenarsi Riyad, teatro delle Final Four della Supercoppa italiana: “Cominciamo una settimana importante carichi di motivazione!”, ha scritto l’attaccante argentino che potrebbe essere una delle armi di Walter Mazzarri per la gara contro la Fiorentina che si giocherà giovedì, semifinale della Supercoppa Italiana. In casa Napoli la concentrazione è altissima.

