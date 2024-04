LA PARTITA – Napoli-Roma 2-2, gli azzurri non vanno oltre il pari

Il Napoli non va oltre il pari contro la Roma. Nel secondo tempo apre le marcature Dybala su rigore, risponde il Napoli con Olivera e Osimhen, ma la Roma trova il pari con Abraham

PRIMO TEMPO

AL 6’ ci prova la Roma con un colpo di testa di Pellegrini, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 29’ Osimhen si invola in area ed effettua la Cina tu per tu col portiere, che però intercetta. Al 36’ ripartenza del Napoli con Anguissa, entra in area ma spedisce il pallone fuori. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 58’ calcio di rigore per la Roma per un fallo di Juan Jesus su Aznoun, dal dischetto non sbaglia Dybala. Al 64’ arriva il pareggio del Napoli con Olivera che effettua la conclusione con il sinistro, il pallone viene deviato e termina in rete. Poco dopo colpo di testa di Osimhen, il pallone termina di poco fuori. Al 79’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Renato Sanchez su Kvaratskhelia, dal dischetto non sbaglia Osimhen. Poco dopo pareggia la Roma con Abraham sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo (C), 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 24 Cajuste (69′ H. Traoré –> 88′ Ostigard); 21 Politano (70′ Ngonge), 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia (86′ Raspadori)

A disp. 14 Contini, 16 Idasiak, 3 Natan, 6 Mario Rui, 30 Mazzocchi, 55 Ostigard, 8 H. Traoré, 29 Lindstrom, 32 Dendoncker, 18 Simeone, 26 Ngonge, 81 Raspadori

All. Francesco Calzona



Roma (4-3-3): 99 Svilar; 43 Kristensen (86′ Baldanzi), 23 Mancini, 5 Ndicka, 37 Spinazzola; 52 Bove (69′ Renato Sanches), 4 Cristante, 7 Pellegrini (C); 21 Dybala, 17 Azmoun (69′ Abraham), 92 El Shaarawy (61′ Angelino)

A disp. 1 Rui Patricio, 63 Boer, 3 Huijsen, 19 Celik, 69 Angelino, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 59 Zalewski, 60 Pagano, 9 Abraham, 67 Joao Costa

All. Daniele De Rossi

Arbitro: Sozza (Seregno)

Reti: 59′ Rig. Dybala, 64′ Olivera, 84′ Rig. Osimhen, 88′ Abraham

Ammonizioni: 75′ Rrahmani (N), 80′ Anguissa (N)

Mariano Potena