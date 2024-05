Castel Volturno – Giocatori con volti tristi e umore sotto i tacchi, Calzona lasciato al suo destino: questa la situazione nello spogliatoio azzurro

Il Napoli, dopo la sconfitta interna con il Bologna, di sabato, si è ritrovato al Centro sportivo di Castel Volturno per allenarsi in vista del penultimo turno di campionato che disputerà al Franch idi Firenze, contro la formazione gigliata di Vincenzo Italiano, venerdi sera alle 20,45. Attualmente la situazione in casa azzurra è quella che è, ovvero disastrosa. Eppure vi è ancora qualcosa da salvare, a due giornate dalla conclusione della stagione da dimenticare in fretta. Prima di tutto, occorre dimostrare un minimo di dignità ed orgoglio, dopo un cammino inguardabile ed assurdo per una compagine che aveva il dovere di difendere lo scudetto. Invece gli azzurri non hanno mai lottato col sangue agli occhi per competere con le altre big d’Italia. Inoltre, non vi stato mai rispetto per i propri tifosi che non meritavano una squadra svogliata e dimessa. Nulla è andato per il verso giusto in questa stagione, iniziata benino, poi sfociata nella mediocrità che rischia, adesso, di finire malissimo se non tirano fuori gli attributi per gli ultimi 180 minuti. I partenopei non vincono da oltre un mese, infatti era il 7 aprile, quando Osimhen e compagni si imposero a Monza per 4 a 2. I calciatori sono coscienti di aver fallito e non vedono l’ora che tutto finisca. Paradossalmente, Calzona, chiamato a risollevare la rosa, ha avuto un rendimento peggiore dei suoi predecessori e oggi si sente abbandonato al suo destino, col Napoli che non c’è più, oramai da tantissimo tempo. Tuttavia, l’allenatore, ex vice di Sarri, è intenzionato ad onorare, a prescindere, questi due impegni, sperando di far ritrovare gli stimoli giusti ai suoi ragazzi per tentare di arrivare almeno in Conference League. Pertanto, a Firenze, in uno scontro diretto per l’ottavo posto, non sono più consentiti errori e deconcentrazione . Pur se si giocherà di venerdì 17, bando alla scaramanzia, ma tanta voglia di invertire, finalmente la rotta.