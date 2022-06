Napoli, nuovo caso – Fabian Ruiz non accetta la proposta di rinnovo con clausola da 30 mln

Non c’è pace in casa azzurra; dopo le delicate situazioni dei rinnovi di Mertens, Ospina, già in scadenza e quello di Kalòidou Koulibaly in scadenza a giugno prossimo, ora spunta un altro caso: Fabian Ruiz, anch’egli con un contratto che terminerà il 30 giugno 2023, ha rigettato l’offerta di prolungamento con il club di De Laurentiis, che prevedeva peraltro anche una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Quindi il calciatore andaluso, oggi, si trova nella stessa categoria di Koulibaly, difatti se non si giungerà ad un’intesa tra le parti, o magari non arriverà questa estate un’offerta ritenuta congrua per la cessione, Fabian, a metà agosto inizierà la stagione 2022/23 a scadenza. Si prospetta, pertanto, per il ds Giuntoli un’estate caldissima,. a prescindere dalle temperature.