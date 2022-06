Trattativa Delofeu – Albert Botines, l’agente dell’esterno dell’Udinese entusiasta di un suo possibile passaggio al Napoli

Dagli ultimi rumors di mercato, si evince che la trattativa tra il Napoli e l’Udinese per Gerard Delofeu sta per concludersi con il trasferimento dell’esterno ex Barcellona, alla corte di Luciano Spalletti. A confermare l’affare è direttamente il procuratore dello spagnolo Albert Botines, il quale, in un’intervista rilasciata al portale Footballnews24.it. ha dichiarato che per il suo assistito la piazza di Napoli sarebbe l’ideale, perché il club di De Laurentiis rappresenta un punto di arrivo molto importante., non a caso la compagine partenopea partecipa incessantemente a competizioni europee da ben tredici anni di fila e nella prossima stagione tornerà in Champions League, cosa che affascina non poco l’attaccante dell’Udinese. Delofeu, dopo il magnifico campionato con la squadra friulana, è appetito da diversi club ma molto probabilmente, la sua scelta cadrà sul Napoli con cui ha già un accordo di massima.