IL DOPPIO EX – Pandev: “Napoli disastroso a Eindhoven, l’Inter è forte ma non come quella del Triplete”

Goran Pandev, ex attaccante di Napoli e Inter, non le manda a dire sulla recente stagione delle sue ex squadre. Intervistato da La Repubblica, Pandev ha commentato: “Il Napoli a Eindhoven è stato disastroso, non ci si può permettere prestazioni del genere in Europa. Serviva più grinta e concentrazione, hanno dato l’impressione di non esserci mai stati in campo”.

Sull’Inter, Pandev è più cauto: “L’Inter è forte, sta facendo bene in campionato e in Champions, ma non possiamo paragonarla alla squadra che ha fatto il Triplete. Quella aveva un’intensità, una mentalità e un’organizzazione che oggi nessuna squadra nerazzurra ha ancora raggiunto”.

L’ex attaccante sottolinea la differenza tra le due compagini: “Il Napoli ha talenti, ma deve crescere in continuità e carattere. L’Inter invece ha una solidità importante, però i confronti con il passato sono inevitabili. La squadra del Triplete resta un modello unico”.

Pandev conclude con un consiglio ai club italiani: “Serve equilibrio, pazienza e testa alta. Le parole contano, ma in campo contano i fatti. Ecco perché oggi guardiamo a Napoli e Inter con occhi critici, ma anche speranzosi”.