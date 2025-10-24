NEWS

Napoli-Inter, Conte carica i suoi: «Rispondiamo con orgoglio»

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 44 sec read

Alla vigilia del big match contro il Napoli, Antonio Conte ha scelto di fare leva sull’orgoglio dei suoi giocatori per affrontare una sfida cruciale al Maradona. L’Inter arriva all’incontro con il morale alto, forte di quattro vittorie consecutive in campionato e sette se si considera anche la Champions League. Il tecnico salentino ha sottolineato l’importanza di una risposta forte da parte dei suoi campioni, consapevole che una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni scudetto dei suoi, mentre una sconfitta rischierebbe di compromettere ulteriormente la stagione.

Dall’altra parte, il Napoli è chiamato a reagire dopo la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven in Champions League. Il tecnico azzurro ha convocato i suoi giocatori in sala video per analizzare gli errori commessi e prepararsi al meglio per l’incontro. La partita si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, con il Napoli che cerca riscatto e l’Inter determinata a confermare il suo momento positivo.

Vincenzo Letizia

