NewsMix24

Philip Billing ricorda il Napoli: «Forza Napoli sempre!»

Vincenzo Letizia 24 Ottobre 2025 0 32 sec read

NAPOLI – Otto mesi dopo il suo addio al Napoli, Philip Billing torna a far parlare di sé, questa volta dai social. L’ex centrocampista azzurro ha condiviso un messaggio di sostegno alla sua vecchia squadra: «Dai ragazzi, forza Napoli sempre». Il ricordo corre a quel primo marzo, quando entrò negli ultimi minuti contro l’Inter e contribuì indirettamente alla storica vittoria che avviò il cammino verso lo scudetto. Oggi, dalla Danimarca e prima di scendere in campo con il Midtjylland, Billing ha voluto essere vicino ai suoi ex compagni, dimostrando che certi legami restano vivi, tra emozione e nostalgia, facendo il pieno di like e commenti dai tifosi azzurri.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

IL SISTEMA – Notte di fuoco in Champions: Over e gol a valanga nel martedì europeo

La notte di Champions League del 21 ottobre 2025 promette gol e spettacolo. Quattro partite accendono la serata europea, con quote e pronostici che puntano […]

21 Ottobre 2025 0 1 min read

Formazioni ufficiali Napoli-Sporting Lisbona

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic, Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano; Hojlund. All Conte Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; […]

1 Ottobre 2025 0 43 sec read

MONDIALE PER CLUB: Colpaccio Botafogo, batte 1-0 il Psg e si prende la testa del girone B

I brasiliani, grazie a un gol di Jesun a metà primo tempo, hanno superato i campioni d’Europa che adesso dovranno giocarsi la qualificazione all’ultima partita […]

20 Giugno 2025 0 3 min read

Orlando duro sul mercato del Napoli: “Oltre De Bruyne e Hojlund, quali veri top player sono arrivati?”

Massimo Orlando, ex centrocampista offensivo e oggi opinionista, ha commentato ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il livello attuale della Serie A […]

20 Ottobre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui