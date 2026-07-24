Calcio Napoli – La società ancora ferma sul mercato, pur consapevole dell’emergenza difensiva

A quasi un mese dall’apertura del calciomercato estivo, il Napoli resta ancora fermo, pur conoscendo l’emergenza in difesa. il che preoccupa non poco la tifoseria. La squadra ha bisogno assoluto di un’alternativa a capitan Di Lorenzo e di un centrale forte nel reparto arretrato che sani il vuoto lasciato da Buongiorno. Ciò nonostante, la Società è immobile sul mercato e si fa soffiare anche i giocatori trattati, vedi Gila, nel mirino di Manna da mesi, andato, invece al Milan. Giustissimo sfoltire la rosa, oggi troppo numerosa, ma data l’emergenza verificatasi non si può aspettare in eterno che tutti i calciatori in esubero vadano via. Se si attendono gli ultimi giorni di questa sessione che chiuderà i battenti a fine agosto si rischia di restare con un pugno di mosche in mano. L’auspicio dei sostenitori partenopei è che la grande esperienza di Massimiliano Allegri possa guidare e valorizzare la squadra, peraltro, già competitiva così com’è. Come detto basterebbero un vice Di Lorenzo ed un sostituto di livello di Alessandro Buongiorno.