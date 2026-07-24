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DIMARO – Gli azzurri apprezzano molto i nuovi metodi di allenamento del tecnico, ex Milan

Armando Fico 24 Luglio 2026 0 1 min read
Massimiliano Allegri, in questo primo ritiro precampionato, sta lavorando in modo nettamente differente rispetto alle strategie del suo predecessore che metteva sotto torchio i calciatori con una preparazione durissima e faticosa. A questo proposito, filtra la reazione dei giocatori, attualmente  in ritiro a Dimaro. Da quanto si apprende,  i nuovi metodi di preparazione fisica introdotti dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e dal suo staff, stanno riscuotendo un notevole apprezzamento.   Antonio Conte aveva lasciato la panchina azzurra sicuro di aver spinto più del dovuto  il “motore” ritenendo questo l’unica maniera per confermarsi nell’elite del calcio italiano. Tuttavia, l’allenatore salentino era stato messo alla gogna  da più parti in città, poichè gli avevano attribuito i numerosi infortuni muscolari patiti dalla squadra, a causa delle sue fisime e metodi di preparazione che la stessa la rosa non aveva mai digerito. Oggi, invece la situazione è completamente cambiata, con buona pace degli azzurri. Tantissimi i consensi verso Allegri, nello spogliatoio del Napoli. La nuova linea sta piacendo moltissimo ai calciatori ma per giudicare se quest’ultima funziona meglio, dobbiamo attendere, quanto meno, dieci giornate di campionato. Stamane doppia seduta in vista della prossima amichevole con la Carrarese di domenica 26 luglio, alle 18.Allegri totalmente diverso da Conte
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