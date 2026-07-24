Lorenzo Lucca – Dopo Buongiorno si ferma anche l’ex Udinese che mancherà per un mese

Lorenzo Lucca, l’attaccante, che avrebbe dovuto rappresentare una delle soluzioni alternative in avanti, per Max Allegri, nel corso dell’amichevole con l’Arezzo , si è infortunato e dovrà restare fuori dai campi di gioco per un mesetto circa, obbligando la società a correre ai ripari, per la sua sostituzione. Se consideriamo pure l’assenza di Romelu Lukaku, ancora in vacanza, il problema non è minimo. In queste condizioni il tecnico livornese necessita di almeno un altro attaccante centrale, per continuare il lavoro di preparazione nel ritiro di Dimaro, senza rimanere scoperto nel reparto avanzato. Servirebbe un giocatore che possa allenarsi, con Hojlund e Alisson, allo scopo di garantire continuità nelle esercitazioni di reparto. Pertanto, Allegri ha pensato bene di ricorrere a Cheddira, il quale dovrà subito mettersi in viaggio per aggregarsi ai compagni, in Trentino. Una soluzione solo temporanea, visto che l’attaccante è in lista di sbarco, corteggiato da Verona e Frosinone. Non siamo neanche alla fine del precampionato e già contiamo due infortuni, Quello di Buongiorno, però, rappresenta una bruttissima tegola per il Napoli, costretto a fare ameno di lui per 4,o 5 mesi.