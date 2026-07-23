SSC Napoli presenta la nuova seconda maglia 2026/27 ideata per il Centenario: stile albiceleste, dettagli del Vesuvio e chip NFC integrato.



Un ponte ideale tra il Vesuvio e la Pampa. SSC Napoli svela la nuova divisa da trasferta per la stagione 2026/27: un viaggio identitario tra tradizione, innovazione digitale e passione azzurra.

Un legame indissolubile, un amore viscerale che va oltre il mito e la memoria di Diego Armando Maradona. In occasione delle celebrazioni per il Centenario del Club, la SSC Napoli presenta ufficialmente la nuova Maglia Gara Away 2026/27, tingendosi idealmente di Albiceleste per rendere omaggio alla profonda connessione storico-culturale tra la città partenopea e l’Argentina, estendendo il messaggio a tutti i tifosi napoletani sparsi nel mondo.

La campagna di lancio ufficiale ha preso vita direttamente nel cuore di Buenos Aires, toccando i luoghi più iconici e simbolici della capitale argentina: dal barrio de La Boca e le celebri case colorate di Caminito, fino al Puente de la Mujer, la Casa Rosada e la storica Plaza de Mayo.

Il concept: eleganza e identità visiva

La divisa da trasferta per la stagione 2026/27 sfoggia un’elegante base bianca, impreziosita da fini dettagli nei toni dell’Azzurro Napoli. A caratterizzare il tessuto è una trama a righe a contrasto, studiata per fondere uno stile moderno e raffinato con l’inconfondibile spirito d’appartenenza partenopeo.

I dettagli: il Golfo, il Vesuvio e l’orgoglio partenopeo

Ogni elemento della nuova divisa è concepito come un tributo alla città e alla sua storia:

Il logo sul petto: Lo stemma della SSC Napoli è impreziosito da uno sfondo filigranato che riproduce la sagoma del Golfo di Napoli e l’imponente profilo del Vesuvio, massimo simbolo identitario del territorio.

Il retro collo: Applicata sulla parte posteriore del colletto spicca la scritta “Partenopei”, un richiamo diretto alle radici e all’orgoglio del popolo azzurro.

La novità tecnologica: la patch con chip NFC

A fianco del design celebrativo, il kit introduce un’importante innovazione tecnologica: la patch “Authentic” integra un dispositivo NFC (Near Field Communication). Avvicinando lo smartphone alla patch, i tifosi e i collezionisti potranno accedere a contenuti digitali esclusivi e ad esperienze dedicate al mondo SSC Napoli.

Disponibilità e punti vendita

La maglia Away 2026/27 è già disponibile negli Store Ufficiali SSC Napoli e sulla piattaforma e-commerce del club. A partire dal 24 luglio 2026, il capo sarà acquistabile anche presso tutti i rivenditori e store autorizzati.