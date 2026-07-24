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Nazionale: sfumato Guardiola, tutto su Pirlo. Crolla a 1,50 la quota del “Maestro” ct, Conte e Mancini in scia

Vincenzo Letizia 24 Luglio 2026 0 47 sec read

ROMA – Niente Pep. Dopo un corteggiamento durato diversi giorni, Guardiola ha deciso di non accettare l’offerta della Nazionale per il ruolo di commissario tecnico. Un “no” che spiana la strada ad Andrea Pirlo, nome più che gradito a Paolo Maldini per aprire il nuovo ciclo dell’Italia: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Sisal e Betflag la quota del “Maestro” ct crolla a 1,50 (contro il 3,00 di ieri) e Pirlo diventa ampiamente il favorito. In scia rimangono due allenatore che si sono già seduti sulla panchina della Nazionale e con buoni risultati: Antonio Conte, il preferito dai club di Serie A, si attesta tra 4,00 e 4,50, mentre Roberto Mancini (che ha però svelato di non aver ancora avuto contatti con la nuova dirigenza azzurra) è in lavagna tra 3,50 e 5,00. È questo il nuovo podio dei favoriti per la panchina dell’Italia; sullo sfondo altre ipotesi ad oggi più remote, con il trio Stefano Pioli-Thiago Motta-Raffaele Palladino proposti tutti a 12,00.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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