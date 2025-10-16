Volare sull’Arte: in mongolfiera tra i cieli d’autunno e d’inverno del Sud più autentico

Dalla Campania alla Sicilia, un viaggio lento e poetico tra paesaggi che si rivelano solo a chi sa guardare dall’alto.

C’è un momento, quando il bruciatore si accende e la mongolfiera si solleva lentamente, in cui il tempo sembra fermarsi. È l’attimo in cui nasce la meraviglia del “guardare da sopra”, un’esperienza che non conosce stagioni. Anche nei mesi freddi, quando il turismo si fa più quieto e le piazze si svuotano, il cielo del Sud Italia offre panorami di straordinaria bellezza.

È proprio in questo periodo che Volare sull’Arte, impresa sociale nata per valorizzare i territori del Mezzogiorno, trasforma l’autunno e l’inverno in un’occasione unica per scoprire il Sud da una prospettiva diversa. Tra Campania e Sicilia, la mongolfiera diventa simbolo di un turismo lento e consapevole, capace di restituire senso e voce ai luoghi, alle comunità e alle loro storie.

Colori d’autunno e cieli d’inverno

Se d’estate il volo è luce, in autunno diventa colore. I vigneti ai piedi del Matese e dell’Etna si tingono di rosso e oro, i boschi mutano in mosaici di sfumature, i paesi si accendono come piccoli presepi. Dall’alto, tutto si trasforma in un disegno geometrico che racconta il ritmo della stagione.

Con l’inverno, l’atmosfera cambia ancora: il cielo si fa terso, la visibilità aumenta e le montagne si stagliano nitide. Sorvolare i calanchi di Centuripe con l’Etna innevato sullo sfondo o la Valle del Volturno incorniciata dall’Appennino imbiancato è un’esperienza che unisce emozione e contemplazione. Un turismo “slow”, meditativo, che invita a rallentare e osservare.

La piazza diventa una finestra sul cielo

Non tutti cercano il volo libero. Per molti, la magia si compie anche restando ancorati a terra. Accanto ai voli tradizionali, Volare sull’Arte propone anche i voli frenati, che sollevano i passeggeri di alcune decine di metri senza mai perdere il contatto con il suolo. Un’esperienza sicura e accessibile, pensata per famiglie, scuole, bambini e persone con mobilità ridotta, capace di trasformare una piazza in un palcoscenico collettivo, una finestra aperta sul cielo.

Un volo che racconta

Ogni esperienza di Volare sull’Arte è concepita come un atto di narrazione condivisa: i piloti raccontano storie, le guide intrecciano memorie, i produttori locali offrono sapori e saperi del territorio. Volare, in questo caso, non significa fuggire, ma comprendere meglio ciò che si ha sotto gli occhi.

Con i suoi voli tra autunno e inverno, Volare sull’Arte ribalta i luoghi comuni sul turismo del Sud: non più una terra solo estiva, ma un mosaico di paesaggi che in stagione fredda svelano la loro intimità più autentica — meno folla, più silenzio, più incontri veri.

Per chi ama viaggiare con lentezza e lasciarsi sorprendere, il cielo del Sud, d’autunno e d’inverno, non è mai stato così vicino.