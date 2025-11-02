NewsMix24

Napoli ancora in vetta: la sconfitta della Roma a Milano mantengono il primato azzurro

Vincenzo Letizia 2 Novembre 2025


Il Napoli conserva la prima posizione in classifica nonostante il pareggio casalingo contro il Como. A regalare il sorriso agli azzurri è arrivata la sconfitta della Roma per 1-0 nella battaglia di San Siro contro il Milan, risultato che permette alla squadra di Antonio Conte di restare solitaria in vetta alla Serie A.

Da segnalare che la Roma ha fallito un rigore con Dybala a dieci minuti dalla fine che avrebbe potuto regalare il pari alla ex capolista.

La corsa al titolo continua, ma per ora il vento del primato continua a soffiare azzurro.

Vincenzo Letizia

