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Lobotka e Anguissa blindano la mediana: ecco il Napoli “100 per 100” di Max Allegri

Vincenzo Letizia 17 Luglio 2026 0 1 min read


I due scudetti e la Supercoppa del 2023 portano la loro firma indelebile sul campo. Oggi, Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa sono pronti a riprendersi le chiavi del Napoli, unendosi alla fisicità di McTominay per disegnare la nuova mediana di Max Allegri. Tra il rinnovo blindato dello slovacco e la certezza della permanenza del camerunese, la coppia d’oro del centrocampo azzurro è sbarcata a Dimaro per dare inizio ufficiale alla nuova stagione.
L’idea del nuovo tecnico è chiarissima: unire la mente e l’ordine geometrico di Lobotka alla potenza straripante di Anguissa, inserendo in questo motore il dinamismo e la capacità di inserimento di McTominay. Lobotka, che vanta ormai 239 presenze in azzurro, sarà il fulcro insostituibile del gioco. Al suo fianco, Anguissa garantirà quella diga di muscoli — forte anche dei suoi 15 gol complessivi all’ombra del Vesuvio — indispensabile per il calcio pragmatico e verticale che Allegri vuole proporre.
Sul fronte del mercato, non ci sono più ombre sul loro futuro: la società ha deciso di blindare entrambi i gioielli. Per Lobotka, il cui contratto scade nel 2027, il Napoli eserciterà senza esitazioni l’opzione di prolungamento annuale fino al 2028. Anche per Anguissa la scadenza è fissata al 2027, ma il club vanta la medesima opzione unilaterale per estendere il rapporto di un ulteriore anno. Le sirene di mercato e le ipotesi di addio sono totalmente tramontate; la continuità del progetto tecnico riparte da loro.
Nel frattempo, la squadra ha ufficialmente aperto il primo capitolo della stagione sul campo. Il gruppo, composto da circa 35 convocati tra cui spicca il ritorno di Rafa Marín  insieme ai rientri dei big, ha raggiunto lo Sporthotel Rosatti nel primo pomeriggio. Oggi si terrà la prima seduta d’allenamento sul campo di Carciato davanti a centinaia di tifosi già caldissimi. Il Napoli rimarrà in Trentino fino al 27 luglio, e il primo test sul campo è già fissato per il 22 luglio contro l’Arezzo, prima di trasferirsi ad agosto a Castel di Sangro, dove si aggregheranno gradualmente i nazionali e Romelu Lukaku.
Il campo restituirà presto i primi verdetti, ma una certezza c’è già: il Napoli di Allegri nasce su fondamenta solide, robuste e su geometrie ampiamente collaudate. Blindare la coppia Lobotka-Anguissa non è solo una scelta di continuità, ma una dichiarazione d’intenti competitiva per un club che vuole tornare immediatamente a recitare un ruolo da assoluto protagonista in campionato.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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