NEWS

Giancarlo Dotto: che calcio vorrà fare Allegri con gli attuali giocatori del Napoli?

Vincenzo Letizia 17 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Dotto, giornalista: “Non so chi ha bistrattato questo Mondiale, io l’ho adorato per gran parte. Ha riproposto quel fenomeno che ormai non possiamo esimerci dal chiamare alieno che è Leo Messi. Ha anche l’aspetto un po ‘ dell’alieno, la sua storia è interessantissima. Non come quella di Maradona, ma bella. Sarà una finale impronosticabile, la Spagna è più squadra mentre l’Argentina ha più fame, è più agguerrita. 

Ci sono dei calciatori del Napoli che non hanno reso quanto dovevano, il nuovo allenatore dovrà fare dei bilanci. Lucca  difficile da recuperare, è bizzarro caratterialmente e anche calcisticamente è indisciplinato perchè la sua imponenza fisica funziona solo in certi contesti. Il vero mercato quest’anno il Napoli dovrà farlo in uscita  credo che Allegri abbia le idee abbastanza chiare sui giocatori su cui fare perno quest’anno. Allegri è aziendalista, tutto il contrario di Conte che impone dei diktat. Certo, qualche paletto Allegri lo ha messo, ad esempio non so cosa ha in testa su De Bruyne. E’ in fase calante, ma magari anche in fase calante può fare la differenza, un po’ come Dybala. Sarà interessante vedere se e come Alisson Santos si confermerà con Allegri. E poi, la domanda è: che calcio vorrà fare Allegri con questi giocatori? Allegri è il più furbo che c’è in Italia, ha una capacità immensa di amplificare ciò che fa e sminuire ciò che non fa. Con quella rosa, il Milan doveva portarlo almeno in Champions”. 

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Gianni Di Marzio: “Gattuso? Se la società è convinta che sia il tecnico giusto, va riconfermato”

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “Meret oppure Ospina? Io sono per Meret, non ci sono dubbi. Ha un futuro in nazionale. Sepe […]

31 Marzo 2020 0 34 sec read

Sosa promuove Zapata: “Entra e fa centro, mi rivedo in lui. Cambiare le gare non è da tutti”

Chiamateli pure bomber di scorta. Professione scomoda. Sono richieste spalle larghe e una capacità di adattamento che non è da tutti. Il compito può essere […]

25 Febbraio 2015 0 1 min read

Spalletti: l’Eintracht ha esperienza e forza, ma noi vogliamo imporre il nostro gioco

“Domani mi aspetto un Napoli che sappia interpretare la gara così come l’ha sempre interpretata in campionato. Giochiamo contro un avversario che ha qualità ed […]

20 Febbraio 2023 0 2 min read

Ferrero, patron della Samp sulla scomparsa di Ciro: “Assurda e ingiusta la morte di un ragazzo per una partita di calcio”

Questo è il comunicato ufficiale diffuso dalla Sampdoria attaverso il proprio sito web. Ci sono anche le dichiarazioni del neo-presidente blucerchiato Massimo Ferrero: La notizia […]

25 Giugno 2014 0 47 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui