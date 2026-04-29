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CHAMPIONS LEAGUE – Show dell’ex azzurro al Parco dei Principi di Parigi, Kvaratskhelia, doppietta al Bayern, ambisce al Pallone d’oro

Armando Fico 29 Aprile 2026 0 54 sec read

Si è giocata, ieri,  la prima semifinale di andata di Champions League, al Parco dei Principi della capitale francese, fra il PSG e il Bayern Monaco,  terminata col punteggio rocambolesco di 5 a 4 per i transalpini. Show assoluto dell’ex azzurro Kvaratskhelia, autore di una splendida doppietta e di giocate da vero fuoriclasse; il georgiano si è dimostrato un calciatore formidabile che sta incantando in League 1. Sicuramente quello di Cristiano Giuntoli fu un colpo da maestro, averlo preso dalla Dinamo Batuni per la modica cifra di 10 milioni di euro, poi rivenduto dal Napoli a 75, mentre oggi ne vale almeno 120.Non a caso, nel terzo scudetto azzurro con Spalletti allenatore, ebbe un ruolo fondamentale.  Kvara ha già conquistato, lo scorso anno, l’ambito trofeo più prestigioso del vecchio continente, ossia la Champions League ed ora mira alla seconda consecutiva.  L’attaccante del Psg ambisce  anche al Pallone d’oro, tuttavia, non giocando il Mondiale, vetrina  importantissima per l’assegnazione di questo premio, essendo la Georgia eliminata nelle qualificazioni, non sarà facile ma di sicuro meriterebbe, almeno di salire sul podio. Un peccato non vederlo più con la maglia della squadra partenopea.

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