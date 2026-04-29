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L’EDITORIALE – Il tramonto dei “Mecenati”: il calcio italiano tra bilanci e nostalgia

Vincenzo Letizia 29 Aprile 2026 0 2 min read

La straordinaria doppietta siglata ieri sera da Khvicha Kvaratskhelia nella semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco non è solo l’ennesima conferma di un talento cristallino, ma rappresenta un monito brutale per tutto il calcio italiano. Vedere un calciatore, letteralmente esploso all’ombra del Vesuvio, dominare il palcoscenico più prestigioso d’Europa con la maglia di una big straniera, costringe a una riflessione amara: siamo diventati l’accademia dei giganti d’Europa?
Mentre il georgiano incanta il mondo con giocate che ricordano i fasti dei tempi d’oro della Serie A, il nostro campionato si ritrova a fare i conti con la propria realtà di “esportatore di eccellenza”. La prestazione mostruosa di ieri sera trasforma il legittimo orgoglio per averlo scoperto in un rimpianto sistemico, confermando che oggi il talento in Italia è solo di passaggio, una plusvalenza che cammina in attesa del miglior offerente.

Il tramonto dei “Mecenati”: il calcio italiano tra bilanci e nostalgia

Il dibattito sulla gestione virtuosa di club come Napoli e Lazio apre una voragine nel cuore dei tifosi, divisi tra la razionalità dei numeri e il desiderio di sognare in grande. Se da un lato l’oculatezza di Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito ha garantito stabilità finanziaria in un panorama spesso sull’orlo del baratro, dall’altro sorge un dubbio legittimo: la “sostenibilità” è diventata il paravento della mediocrità tecnica?
Il confronto con l’epoca d’oro degli anni ’80 e ’90 è impietoso. In quel ventennio, l’Italia non era solo una destinazione, ma il traguardo ultimo per ogni fuoriclasse. Presidenti come Berlusconi, Moratti, Agnelli, Cragnotti, Viola o Ferlaino non agivano come ragionieri attenti al centesimo, ma come mecenati mossi da un’ambizione che non conosceva confini economici. Oggi, quel modello sembra preistoria.

Un campionato di transito

Il problema sollevato è strutturale. La Serie A si è trasformata in una “lega di passaggio”. Il caso di talenti come Kvaratskhelia, o andando a ritroso i vari Cavani e Lavezzi, dimostra che la capacità di scouting esiste ancora, ma manca la forza economica — o la volontà politica — di blindare questi asset. Non appena un calciatore raggiunge uno status internazionale, il club “sostenibile” si trova davanti a un bivio: trattenere il campione rischiando il bilancio o incassare la plusvalenza per sopravvivere. Quasi sempre, la scelta cade sulla seconda opzione.

La dittatura della plusvalenza

Mentre Premier League e Liga continuano ad attrarre stelle nel pieno della maturità, le grandi storiche italiane (Inter, Milan e Juventus) si ritrovano spesso a operare sui parametri zero o su campioni a fine carriera, attratti più dal brand che da un progetto tecnico dominante. La caccia ossessiva alla plusvalenza ha sostituito la ricerca della qualità pura: si acquista per rivendere, non per costruire cicli vincenti duraturi.

Il rischio concreto è quello di un declino irreversibile dell’appeal del nostro calcio. Se i presidenti vengono percepiti più come commercialisti che come uomini di sport, il prodotto Serie A continuerà a perdere terreno nei confronti dei colossi stranieri. La sostenibilità è un valore imprescindibile per evitare fallimenti, ma senza la capacità di trattenere i talenti, il calcio italiano rischia di rimanere un bellissimo museo: pieno di storia, ma privo di un presente capace di emozionare il mondo.

di Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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