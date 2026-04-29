Psg-Bayern: pioggia di gol al Parco dei Principi

Spettacolo totale tra Psg e Bayern Monaco, la semifinale d’andata finisce 5-4 in una montagna russa d’emozioni e di gol. Pronti via e le due squadre viaggiano subito su ritmi alti, con i bavaresi che sembrano organizzati meglio: al 15’ Luis Diaz viene atterrato in area da Pacho, l’arbitro fischia calcio di rigore e dal dischetto al 17’ Kane spiazza Safonov per l’1-0. La reazione dei francesi è rabbiosa: pochi minuti più tardi Dembelé si divora l’1-1, che però arriva al 24’. Azione solitaria di Kvaratskhelia, che rientra sul suo destro e fulmina Neuer all’angolino basso. Gli uomini di Luis Enrique sfruttano il momento a favore, e da calcio d’angolo al 33’ Dembelé pesca la girata di testa di Joao Neves, che completa la rimonta. Partita finita? Altroché: i tedeschi contro-reagiscono con un rabbioso Olise, che al 41’ si sposta la palla e calcia di potenza con il suo sinistro per il 2-2. Il primo tempo non ha però ancora terminato di regalare emozioni: a pochi istanti dal duplice fischio Davies tocca di mano su un cross di Dembelé. Dopo revisione Var viene assegnato un secondo penalty (questa volta per il Psg), che il Pallone d’Oro al 50’ trasforma nonostante Neuer intuisca. Sul punteggio di 3-2 il Bayern prova a ragionare maggiormente col pallone, ma gli uomini di Luis Enrique si adattano alla situazione e iniziano a partire spesso in contropiede. È proprio grazie alle ripartenze che i francesi riescono quasi clamorosamente (in base a quanto visto nel primo tempo) a dilagare: al 56’ Kvaratskhelia segna il suo centesimo gol in carriera chiudendo con il destro il cross basso di Hakimi e firmando il 4-2 e la sua doppietta, due minuti più tardi Dembelé emula il georgiano raccogliendo l’assist dopo una sgasata di Doué e bucando Neuer sul primo palo con un colpo da biliardo precisissimo. Tutto finito sul 5-2? Neanche per sogno: al 65’ Upamecano incorna in rete il cross su punizione di Kimmich per il 5-3, poi tre minuti più tardi Luis Diaz scatta sul filo del fuorigioco e si inventa un super gol per il 5-4 solamente al 68’. Nei venti minuti abbondanti finali l’impeto delle due squadre si placa, ma c’è ancora spazio per l’incrocio dei pali colpito da Mayulu all’85’. Finisce 5-4, con il Psg che si regala un piccolo vantaggio in vista del ritorno il 6 maggio all’Allianz Arena.

Mediaset.it