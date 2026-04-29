ALISSON SANTOS – Il brasiliano del Napoli nel mirino di tre clubs esteri ma la società azzurra intende riscattarlo e trattenerlo

Le ottime prestazioni di Alisson Santos, con la casacca del Napoli, hanno suscitato l’attenzione di diversi clubs stranieri. Il brasiliano ha impressionato tanto malgrado, spesso e volentieri Conte lo facesse partire dalla panchina, per poi farlo subentrare, a gara in corso. Il primo club a puntare i riflettori sul calciatore azzurro è stato il Barcellona, in vista della prossima stagione, considerandolo una valida alternativa a Yamal e Raphinha. Oltre alla società spagnola ci sarebbero due altre squadre della Premier su di lui, una di prima fascia e un’ altra di medio livello. La notizia è stata riportata dall’esperto di mercato Nicolò Schira. Il Calcio Napoli, tuttavia, è intenzionato a riscattare, dallo Sporting, per circa 17 milioni, il giocatore carioca, al fine di tenerlo in rosa, pure per la stagione che verrà. Dunque, nonostante il forte interesse di queste società estere, Alisson, salvo proposte indecenti, non è in vendita.