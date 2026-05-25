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De Laurentiis- Il futuro del Napoli sarà basato su un taglio netto degli ingaggi ed un forte aumento degli introiti

Armando Fico 25 Maggio 2026 0 38 sec read

Il presedente del Napoli, nel post partita di ieri, nella conferenza stampa, nella quale veniva ufficializzata la partenza di Antonio Conte, ha palesemente dichiarato che, il prossimo anno,  il Napoli dovrà ripartire da una gestione molto più oculata del proprio bilancio, rispetto agli ultimi due anni, in cui si è fatto, probabilmente, un passo più lungo della gamba per accontentare le pretese del tecnico salentino. Pertanto, si tornerà  al modello di sostenibilità economica che ha sempre  contraddistinto la società. Si acquisteranno  dei calciatori giovani ma promettenti e si ridurrà, di molto il  monte ingaggi, mai più stipendi tipo Lukaku, Conte , De Bruyne. Inoltre,  si cercherà di aumentare gli introiti,  in particolar modo sullo stadio. Ma, ora, come ora è indispensabile non sbagliare allenatore, come successe con Garcia, qualche anno fa.

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