Malcuit e Meret si sono negativizzati. Spalletti avrà altre due pedine disponibili

Un’altra buona notizia per il tecnico del Napoli, giunge dallo staff medico: Alex Meret e Kevin Malcuit si sono negativizzati al Covid. La comunicazione ufficiale è stata data dalla società azzurra. Pertanto, in vista della sfida di Coppa Italia di questo pomeriggio con la Fiorentina, Spalletti avrà a disposizione altre due importanti pedine, pur se difficilmente faranno parte della gara, almeno non dall’inizio. Attualmente resta ancora positivo a casa, il solo Mario Rui ma presto, anche il portoghese tornerà disponibile. Con il rientro di Osimhen, restano fuori, impegnati in coppa d’Africa, Anguissa, Ounas e Koulibaly. Il senegalese però, è in isolamento nel ritiro della sua nazionale, per aver contratto di nuovo il virus, dopo essersi contagiato nel febbraio dello scorso anno. Koulibaly è asintomatico e dunque sta bene, si dovrà solo aspettare che si negativizzi.